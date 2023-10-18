علق أخصائي العلاج الطبيعي لإصابات العظام والمفاصل والعضلات ثامر الشهراني، على تعرض لاعب الهلال نيمار دا سيلفا للإصابة أثناء مشاركته مع منتخب بلاده أمام منتخب أوروغواي، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وشارك أخصائي العلاج الطبيعي لإصابات العظام والمفاصل والعضلات، ثامر الشهراني، عبر حسابه على منصة “إكس” لقطة لإصابة نيمار، وعلّق قائلاً: “هنا لقطة للساق بالبطيء وخروجها من مكانها وعودتها مره أخرى، وهذه تعني إصابة في الرباط الصليبي للركبة.”

وأضاف :” إذا تأكدت الإصابة سيغيب من 7 إلى 9 أشهر، وأتمنى أن أكون مخطئ وتكون الإصابة مجرد التواء أو شيء آخر فقط .”

والجدير بالذكر أن البرازيل تلقت خسارتها الأولى في التصفيات بخسارتها بهدفين دون رد، في الجولة الرابعة، بعدما حقق “السامبا” الفوز في أول مباراتين وتعادلت مع فنزويلا في الجولة الثالثة ليتوقف رصيد الفريق عند 7 نقاط.

وسيخوض الهلال يوم الجمعة مباراة أمام نادي الخليج في عاشر جولات دوري روشن.