علّق الناقد الرياضي عبدالعزيز الغيامة، على تأخر حسم الاتحاد السعودي لملف المدير الفني للمنتخب الوطني الأول روبرتو مانشيني .

وقال الغيامة خلال حديثه على برنامج برا الـ 18 :” أن تعليق المشاكل على روبرتو مانشيني من المحللين مهين للإعلام.”

وأضاف:” لا يمكن أن تناقش أفكار مانشيني، وعلى الأقل لا يمكن مناقشة ذلك بعد 4 مباريات أحس أنه عيب”.

ولفت الغيامة إلى أن الإشكالية ليست في التدريب بقدر ما هي سلسة مباريات للمنتخب الوطني يبحث فيها عن هويته الفنية.