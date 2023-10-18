علّق الناقد الرياضي عبدالعزيز الغيامة، على تأخر حسم الاتحاد السعودي لملف المدير الفني للمنتخب الوطني الأول روبرتو مانشيني .
وقال الغيامة خلال حديثه على برنامج برا الـ 18 :” أن تعليق المشاكل على روبرتو مانشيني من المحللين مهين للإعلام.”
وأضاف:” لا يمكن أن تناقش أفكار مانشيني، وعلى الأقل لا يمكن مناقشة ذلك بعد 4 مباريات أحس أنه عيب”.
ولفت الغيامة إلى أن الإشكالية ليست في التدريب بقدر ما هي سلسة مباريات للمنتخب الوطني يبحث فيها عن هويته الفنية.
عبدالعزيز الغيامة: “تعليق المشاكل على مانشيني من المحللين مهين للإعلام”
#برا_18 | #SSC pic.twitter.com/8bai0dTPFm
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) October 17, 2023
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