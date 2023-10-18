أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن فكرة تهجير الفلسطينيين إلى سيناء يعني جر مصر إلى حرب ضد إسرائيل.
وشدد في مؤتمر صحافي مع نظيره الألماني أولاف شولتس، اليوم الأربعاء، على أن مصر ترفض تصفية القضية الفلسطينية بالأدوات العسكرية أو أى محاولات لتهجير الفلسطينين قسريا من أرضهم، أو أن يأتى ذلك على حساب المنطقة.
ولفت إلى أن مصر ستظل على موقفها الداعم للحق الفلسطينى المشروع فى أرضه ونضال الشعب الفلسطيني.
الرئيس المصري: مصر ترفض تصفية القضية الفلسطينية عبر تهجير الفلسطينيين#العربية pic.twitter.com/6bxPwoDHjJ
— العربية (@AlArabiya) October 18, 2023
بلاهم منهم وفيهم
أعضاء حماس في تصريح الان من لبنان
طالعين أربعة أعضاء كاشخين ومتحممين ومتزبطين وبدل جديده
وأهل غزه جوعا وعطشا وغبار هدم البيوت في وجيههم والدم يغطي وجيههم وملابسهم
لابارك الله فيك ياحماس عايشين في النعيم وتطلبون من أهالي غزه لايغادرون علشان تتاجرون بصور الأطفال الضحايا
مرعوب من إسرائيل ياباشه
انت وملك الأردن
تتعذرون باعذار أقبح من الذنب
على الأقل أفتحوا للنساء والأطفال وكبار السن
طالعين تتحدثون والرعب واضح في عيونكم