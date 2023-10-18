علق الناقد الرياضي عماد السالمي، على معسكر المنتخب الوطني في البرتغال.

وقال عماد السالمي، عبر برنامج “أكشن مع وليد”: “استفدنا من الوديات أن مانشيني عرف أنه لا يملك لاعبين يطبقون أفكاره ولا تحقيق آسيا .. أما أن يغير مانشيني أفكاره أو أن يجد لاعبين يطبقون أفكاره”.

وكان منتخب مالي، قد فاز على الأخضر 3 -1 في مباراة ودية دولية جمعت بينهما يوم أمس الثلاثاء في البرتغال.