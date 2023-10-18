عثرت جمعية فرسان الشرقية للبحث والإنقاذ، على مفقود الجبيل الثمانيني متوفى في منطقة الفاضلي، التي تبعد عن الجبيل 35 كلم تقريباً.

وقال المدير التنفيذي للجمعية عادل القحطاني :” «تلقينا بلاغاً، يوم أمس، يفيد بتغيّب شخص كبير في السن (82 سنة)، في الجبيل الصناعية واسمه «عمر سراج الدين»، وتم التعامل مع البلاغ وتحليل البيانات ودراستها وتم تمرير البلاغ للقيادة الميدانية للجمعية لمباشرة البلاغ في 7:30 صباح (الإثنين).”

وأكد القحطاني أنه تم الاستمرار في البحث منذ بداية البلاغ وحتى تمكن أبطال فرسان الشرقية من العثور أولاً على سيارة المفقود التي وجدها أحمد الغامدي، ليتم بعد ذلك تغيير الخطة والانتقال من البحث عن المركبة إلى البحث الراجل عن المفقود.

وأفاد بأنه بعد 20 دقيقة من البحث تمكن عضو الجمعية مرعي الشهري من العثور على المفقود متوفى، رحمه الله.

رمن جانبه، قدّم الشكر لكل من شارك في هذه المهمة والجهات الحكومية كشرطة الجبيل والبحث الجنائي والهلال الأحمر وجمعية المحترفون للبحث والإنقاذ.

والجدير بالذكر أن عمليات البحث عن المفقود انطلقت منذ مساء أمس الأول في الجبيل، وتم تمرير صور المفقود وسيارته عبر حسابات مواقع التواصل الاجتماعي.