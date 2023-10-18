توفي أب ليلة زفاف ابنته في مدينة أبها، في واقعة أثارت مشاعر السعوديين، معبرين عن حزنهم وتفاعلهم مع لحظة الوداع المؤثرة.

وقال نجل المتوفي: “كان موعد عرس شقيقتي في مدينة أبها، وتوفي والدي ليلة العرس بعد استقبال الضيوف”، لافتاً إلى أنه لم يكن يعاني من أي وعكة صحية، بحسب موقع “العربية.نت”.

وتابع: “كان قد دخل بعافيته وصحته يستقبل المهنئين ويتلقى الاتصالات. وكنا معه. بعدها كنا ننتظر صلاة العشاء لنكمل مراسم العرس، وفجأة مال على جنبه بكل راحة دون أن يشعر به أحد”، مضيفًا أنه تم نقله بالإسعاف إلى المستشفى، وتوفي هناك في ساعة متأخرة من الليل.