يشهد الثلاثاء 24 أكتوبر الأول الحالي، توقف تطبيق المحادثات الأكثر انتشاراً “واتساب” عن دعم عدد من أجهزة الهاتف.

وأكد موقع واتساب، أنه سيستمر في الوقت الحالي بدعم أجهزة الأندرويد التي تعمل بنظام التشغيل 4.1 أو إصدار أحدث منه، وبالنسبة لأجهزة آيفون فيمكن تشغيل التطبيق على الأجهزة المدعمة بنظام التشغيل iOS 12 أو ما يليه من إصدارات.

وأوضح أنه ابتداءً من 24 أكتوبر 2023، سوف يتوقف عن دعم أجهزة أندرويد التي تستخدم نظام تشغيل بإصدار أقل من 5.0، مشيرا إلى أن هذا القرار جاء لمواكبة أحدث التطورات التكنولوجية.

وكشف عن خطته للتوقف عن دعم أنظمة التشغيل الأقدم بصورة دورية، لتوجيه موارده لدعم الأنظمة الأحدث، لافتا إلى أن جميع المستخدمين الذين ستتوقف هواتفهم عن تشغيل التطبيق بعد التحديث الجديد، سيتم إخطارهم وتذكيرهم بضع مرات، بضرورة ترقية أجهزتهم لمواصلة استخدام واتساب.

وقرر تطبيق واتساب كذلك وقف دعم الهواتف التي تعمل بنظام تشغيل لينوكس، بأي إصدار أقل من KaiOS 2.5.0، في التحديث ذاته الذي يشمل أجهزة آيفون وأندرويد.