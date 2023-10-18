أعلن نادي نيس الفرنسي اليوم الأربعاء، عن إيقاف اللاعب الجزائري يوسف عطال عن اللعب مع الفريق بسبب دعمه لـ فلسطين.

وقال النادي أنه قرر إيقاف الجزائري يوسف عطال عن اللعب حتى إشعار آخر .

وكان عطال نشر عبر خاصية “ستورى” بحسابه على إنستجرام منشورات داعمة لشعب فلسطين ومنها صورته بالوشاح مرفقًا بعبارة “حرروا فلسطين”، كما نشر مقاطع فيديو يتضمن نفس المعنى.

كما أنه ظهر مرتديا الوشاح الفلسطيني قبل مباراة المنتخب الجزائرى الودية أمام كاب فيردى قبل أيام.

وعلى الرغم من تواجد يوسف عطال مع فريق نيس منذ 2018 إلا أن عمدة المدينة هدد اللاعب بشكل مباشر بالرحيل حال عدم اعتذاره عن دعم القضية الفلسطينية.