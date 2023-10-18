أعلن الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم اليوم الأربعاء، دعمه لعرض المملكة العربية السعودية لاستضافة كأس العالم 2034.

ويأتي ذلك بعد أسبوع من إعلان رئيس الاتحاد إريك توهير أنهم يجرون محادثات مع أستراليا بشأن عرض مشترك محتمل لاستضافة الحدث.

وقال توهير في بيان اليوم: “إندونيسيا تدعم عرض السعودية لاستضافة كأس العالم لكرة القدم عام 2034”.

وأضاف: “تواصل إندونيسيا الاستعداد لعرضها لاستضافة كأس العالم لكرة القدم بعد عام 2034‭,‬ بالإضافة إلى بطولات الفيفا الأخرى”.

ودعا الاتحاد الدولي الـ “فيفا” دول آسيا ومنطقة الأوقيانوس لتقديم عروضها لاستضافة بطولة 2034 وحدد الموعد النهائي في 31 أكتوبر الجاري.