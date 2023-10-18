أفادت مصادر عن أن الدولي الكرواتي لوكا مودريتش نجم وسط منتخب كرواتيا ونادي ريال مدريد ، لا يفكر في مغادرة النادي في شهر يناير المقبل .

وأكدت صحيفة «ماركا» الإسبانية ، على أن مودريتش لا يفكر في مغادرة الملكي ، خاصة وأن النادي الإسباني لن يسمح له بالرحيل خلال الفترة المقبلة.

ولفتت الصحيفة الإسبانية إلى أن مودريتش يعلم أهميته جيداً مع الملكي في الملعب وخارجه و داخل غرف الملابس وضرورة نقل الخبرات للاعبين الشباب و توجيه لاعبي الوسط بالتحديد ، لذلك لن يرحل النجم الكرواتي في فترة الانتقالات الشتوية القادمة .

ويُذكر أن مودريتش انضم إلى صفوف الريال في 2012 قادماً من توتنهام ، وشارك في 497 مباراة بقميص الملكي وسجل خلالهم 37 هدفاً وصنع 77 آخرين .