تعرض ثلاثي المنتخب الوطني سلمان الفرج وفهد المولد وعلي لاجامي لإصابات مختلفة، وتم التواصل على إثر ذلك مع الأجهزة الطبية الخاصة بنادي كل لاعب.

ويرقد فهد المولد حاليا في أحدى مستشفيات الرياض، بعد تعرضه لوعكة صحية وتم التواصل مع الجهاز الطبي بالشباب حيال ذلك.

كما كشفت أشعة الرنين المغناطيسي لعلي لاجامي عن تعرضه لإصابة في العضلة الخلفية للفخذ، وتم التواصل مع الجهاز الطبي بالنصر ورفع التقارير الطبية.

وتعرض سلمان الفرج للإصابة في مباراة الأخضر الماضية، وتم التواصل مع الجهاز الطبي بالمنتخب، والهلال، والرفع بالتقرير الطبي، وتم التنسيق على إجراء الأشعة اللازمة.