حرص النجم المصري لاعب ليفربول الإنجليزي محمد صلاح على تدعيم القضية الفلسطينية، والدفاع عن الفلسطينيين ضد الإحتلال الإسرائيلي.

وظهر صلاح خلال مقطع فيديو قائلا فيه: “ليس من السهل أبدا الإدلاء بتصريحات في مثل هذه الأوقات المصيبة، شهدنا فى الأيام السابقة عنف شديد ووحشية غاشمة تدمي القلوب، لا يمكن تحمل وتيرة العنف المتصاعدة منذ أسابيع”.

وأضاف صلاح “جميع الأرواح مقدسة ويجب توفير سبل

الحماية لها، ويجب أن تتوقف المجازر، فالمائلات تتقطع أواصرها؛ ويجب السماح بتقديم الدعم الإنساني لغزة فورا”.

وتابع صلاح “يمر سكان غزة بأوضاع مزرية بالأمس، شاهدنا مشاهد مروعة في المستشفى، ويحتاج سكان غزة إلى الغذاء والماء والدواء فورا”.

واختتم صلاح “أناشد جميع قادة العالم للتكاتف معا لمنع وقوع مزيد من المذابح للأبرياء والإنسانية يجب أن تسود”.