أجرى نادي الهلال مرانه الرئيسي ، مساء اليوم ، استعدادًا لمواجهة نظيره الخليج ، يوم الجمعة المقبل ، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري روشن للمحترفين .

وتركزت الحصة التدريبية على الجوانب اللياقية باستخدام الكرة ، والتحق لاعبو المنتخب الوطني والثنائي كوليبالي ونيفيز بعد انتهاء مشاركتهم الدولية .

كما فرض البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني عددًا من الحمل التكتيكية ، واختتم الجهاز الفني الحصة التدريبية بمناورة فنية على جزء من الملعب .

وفي سياق متصل ، تواجد سلمان الفرج في عيادة الفريق ، نظرًا لتعرضه للإصابة في العضلة الخلفية أثناء مشاركته مع الأخضر على أن يجرى له أشعة غداً الخميس.

وقد أظهرت الأشعة إصابة حسان تمبكتي مدافع الفريق في العضلة الجانبية للساق .

ويُذكر أن ناصر الدوسري لم يشارك في مران الزعيم ، وذلك لتعرضه لكدمة قوية في الركبة أثناء مجريات لقاء المنتخب ، بالإضافة إلى عدم مشاركة عبدالله الحمدان في التدريبات بعد تعرضه لكدمة في عضلة أسفل البطن .