أعلن نادي الهلال مساء اليوم ، إصابة نجمه البرازيلي نيمار جونيور محترف الفريق بقطع في الرباط الصليبي والغضروف .

وقال الهلال في بيان له عبر حسابه الرسمي بمنصة «إكس» ،” أوضحت الفحوص الطبية تعرض لاعب ‎الهلال “نيمار جونيور” لقطع في الرباط الصليبي والغضروف ، على أن يجري عملية جراحية لاحقًا، وبرنامج علاجي يتحدد مدته بعد العملية” .

وكان النجم البرازيلي تعرض لإصابة قوية خلال مشاركته في مباراة منتخب بلاده أمام منتخب أوروغواي ، والتي أقيمت ضمن منافسات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 .

ويُذكر أن نيمار غادر ملعب المباراة ، محمولًا وسط بكاء شديد ، خاصة أن الإصابة جاءت على مستوى الركبة .