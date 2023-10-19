استعرض مقطع فيديو جميل ومميز تجمع المصلين حول الحرم المكي قبل 49 عاما.

وأظهر المقطع ارتداء المصلين ملابس الإحرام، وتجمعهم حول الكعبة لأداء إحدى الصلوات، وتنقلهم داخل الحرم المكي.

وتبين من المقطع أنه تم تصويره في مكة المكرمة عام 1394هـ، 1974م.