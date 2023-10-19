أكد أستاذ الفقه المقارن بجامعة الإمام محمد بن سعود، الشيخ الدكتور سعد بن عبدالله السبر، أن أحمر الشفاه ” الروج” لا يؤثر على صحة الوضوء لأن ليس لها جُرم يمنع الماء .
وقال السبر خلال لقائه على برنامج يستفتونك المُذاع على قناة الرسالة:” الظاهر أن هذه الأرواج ليس لها جرم يمنع الماء لأنها ليست ثابته.”
وجاء توضيع السبر ردًا على سؤال امرأه قالت :” هل يؤثر أحمر الشفاه “الروج” على صحة الوضوء.”
هل يؤثر أحمر الشفاه "الروج" على صحة الوضوء؟
– الشيخ د. سعد بن عبدالله السبر#يستفتونك#الرسالة pic.twitter.com/PXtKjD2zTM
— قناة الرسالة (@alresalahnet) October 17, 2023
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