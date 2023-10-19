استُدعي المنتخب الإسباني للسيدات اليوم اللاعبة جيني هيرموسو للمرة الأولي إلى تشكيلة المنتخب، منذ فضيحة قبلة الرئيس السابق للاتحاد لويس روبياليس عقب إحراز لقب كأس العالم للسيدات في أستراليا.

وقامت المدربة الجديدة مونتسيرات تومي فاسكيز، بضم لاعبة الوسط، والتي تلعب لفريق باتشوكا المكسيكي، إلى التشكيلة التي ستواجه سويسرا وإيطاليا في وقت لاحق من أكتوبر الحالي ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

وتعتبر هذه المرة الأولى التي تستدعي فيها هيرموسو إلى المنتخب، بُعيد العاصفة التي احدثتها قبلة روبياليس لها في حفل التتويج باللقب العالمي في 20 أغسطس، رغم استقالة رئيس الاتحاد وإقالة المدرب السابق خورخي فيلدا.

والجدير بالذكر كانت تومي استدعت الشهر الماضي غالبية اللاعبات الفائزات بكأس العالم إلى تشكيلتها لدوري الأمم الأوروبية، لكنها استبعدت هيرموسو “لحمايتها”.