أعلنت وزارة الدفاع عن فتح باب القبول والتجنيد الموحد للجنسين في القوات المسلحة وأفرعها خلال العام 1445هـ ، وذلك للإلتحاق في الخدمة العسكرية من رتبة جندي إلى رتبة رقيب .

وأوضحت الوزارة أن العسكرية المستهدفة هي :

جندي ، جندي أول ، عريف ، وكيل رقيب ، رقيب .

وأشارت إلى أن الالتحاق في الخدمة العسكرية متاح لمختلف التخصصات ، داخل أفرع القوات المسلحة ، القوات البرية الملكية السعودية ، قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي ، القوات الجوية الملكية السعودية ، القوات البحرية الملكية السعودية ، قوة الصواريخ الاستراتيجية الملكية السعودية ، الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة ، قيادة القوات المشتركة .

موعد التقديم:-

يبدأ التقديم من يوم الأحد الموافق 1445/4/21 هـ ، الساعة 8 صباحاً من خلال بوابة القبول الموحد لوزارة الدفاع ويستمر حتى الخميس 1445/4/25 ه‍

وللتقديم من خلال الرابط التالي:-هنا