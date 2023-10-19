كشف شاب يهودي أمريكي حقيقة كذب الإعلام الغربي فيما يخص القضية الفلسطينية التي تتعرض لمؤامرة إعلامية غربية منحازة إلى قوات الاحتلال الإسرائيلي الذي يستمر في ارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين في غزة .

وقال الشاب في مقطع فيديو على تطبيق «تيك توك» ، “أنا شاب يهودي وأختي تعيش في إسرائيل ، وبعد الاطلاع على الأوضاع التي تراسلني بها أختي من قلب الحدث بدأت تتضح لي بعض الحقائق التي نغلف عنها جميعاً في مجتمعاتنا الغربية والتي يظهر فيها تضليل الإعلام” .

وأوضح الشاب ، “أن الدول الأوربية وعلى رأسها ألمانيا وفرنسا أي وقفات داعمة لفلسطين بينما تدعم بقوة وقفات التضامن مع قوات الاحتلال ، لافتاً إلى أنه لا يدعم وجهة نظر معينة ولكن بمشاهدة مقاطع الفيديو التي تخرج من المؤثرين حول العالم وبالتواصل مع أشخاص لا ينتمون إلى أي جهة اتضح أن إعلامنا الغربي مضلل تماماً الوقائع التي تفتعلها قوات الاحتلال ضد الأسر الفلسطينية” .

واختتم الشاب حديثه :”افيقوا ولا تثقوا في الإعلام لأنه ينفذ أوامر مفروضة عليه ، ولا تثقوا في الحكومات بشكل كامل وتحروا الدقة بأنفسكم وشاهدوا ما يحدث على أرض الواقع فهي ليست المرة الأولى التي يضللنا فيها إعلامنا الكاذب”.