كشفت مصادر ، عن تعرض رييس جيمس الظهير الأيمن لفريق تشيلسي الإنجليزي ، لإصابة جديدة تمنعه من المشاركة أمام آرسنال السبت المقبل .

وكان جيمس سيشارك في مواجهة البلوز أمام آرسنال ، خاصة بعد غيابه عن الملاعب بسبب تعرضه للإصابة بأوتار الركبة في سبتمبر الماضي .

ووفقًا لصحيفة «إفينينج ستاندارد» البريطانية ، فإن عودة جيمس المحتملة قد تتأخر، بعدما تم رصده وهو يتدرب بشكل منفرد، عقب خروجه من تدريبات تشيلسي الجماعية .

وأكدت الصحيفة على جاهزية كل من، أكسيل ديساسي وكول بالمر للمشاركة أمام آرسنال ، بعدما تعافى الثنائي من الإصابات التي لحقت بهما خلال فترة التوقف الدولي .

ويُذكر أن تشيلسي يستضيف نظيره أرسنال ، يوم السبت المقبل ، على ملعب «ستامفورد بريدج» ، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز .