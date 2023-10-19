أعلن معهد الصناعات الغذائية عن تخرج 351 متدرب ليتم توظيفهم بشكل مباشر في شركة المراعي أو شركات الأغذية الأخرى بعدما تم تأهيلهم عن طريق برامج المعهد بالتدريب المبتدئ بالتوظيف.

ويعتبر برنامج المعهد أحد برامج المسؤولية الاجتماعية الخاصة بالمراعي، مساهمين بذلك في تعزيز الأمن الغذائي.

يذكر أن شركة الصناعات الغذائية في الخرج قد تأسست عام 2011م في إطار شهير للمؤسسة العامة المتخصصة في مجال التكنولوجيا المبتكرة وشركة المراعي، وبدعم من صندوق الموارد البشرية، مع توفر فرص التدريب في تخصصات تقنية إنتاج الإبداع، والإنتاج، وصيانة معدات التبريد، وصيانة معدات الإنتاج.