يراقب المركز تطورات الحالة المدارية في ‎بحر العرب، ولا تزال التوقعات تشير إلى عدم تأثر أجواء ‎المملكة بها مباشرة.

وكانت آخـر صـور للأقمار الاصطناعية وتحاليل المركـز الوطني للإنذار المبكر مـن المخـاطر المتعـددة، رصـد منطقـة ضـغـط جـوي منخفض فـي جنـوب شـرق بـحـر الـعـرب، تتمركـز عـلـى دائـرة عـرض 10.5 شـمالاً، وخـط طـول 68.3 شـرقاً، و تبعـد عـن سـواحل سـلطنة عمــان حوالي 1440 كـم.

كما تقـدر سـرعة الريـاح حـول المركـز بـأقـل مـن 17 عقـدة، مـع احتمـال تطورهـا إلى منخفض مداري خــلال 48 سـاعة القادمـة، مـع عدم وجـود أي تـأثيرات مباشـرة علـى أجـواء سلطنة عمــان خـلال 4 أيام قادمة.

وتشير التوقعات الأولية إلى احتمال تحـرك الحالـة المدارية خـلال الأيـام القادمـة نحو سواحل سلطنة عمان و الجمهوريـة اليمنيـة مـع فـرص تـأثـر محافظتي ظفار والوسطى بتـدفق للسـحب مصحوبة بأمطار متفاوتة الغزارة ابتداء من مساء يوم الأحد 22 أكتوبر 2023م.