قدم الشيخ سعد الخثلان الاستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، نصيحة لامرأة تعامل خادمتها الغير مسلمة بالسب والشتم .
وقال الخثلان “لا يجوز أن تتعامل الخادمة سواء كانت مسلمة أو غير مسلمة بتلك الطريقة خاصة وأنها معاهدة ، والمعاهد دمه معصوم ، وقال النبي صلِ الله عليه وسلم «من قتل معاهدًا لم يرح رائحة الجنة» .
وأشار إلى أن هذه الخادمة تركت بيتها وزوجها وأولادها للبحث عن لقمة العيش ، لذلك لابد من مراعاتها ومعاملتها معاملة كريمة .
ولفت إلى إذا أردت أن تعرف معدن الشخص وأخلاقه انظر إلى كيفية معاملته مع الخدم والفقراء والمحتاجين ، فإذا تعامل معهم بشكل راقي فكان الشخص أخلاقه حسنة والعكس صحيح .
ونصح المرأة بضرورة معاملة الخادمة بطريقة حسنة وذلك لا تنفرها من الدخول في الإسلام .
الشيخ د. سعد الخثلان وتوجيه لإمراة تعامل الخادمة غير المسلمة بالسب والشتم@saad_alkhathlan#يستفتونك#الرسالة pic.twitter.com/iO1FTyS5NW
— قناة الرسالة (@alresalahnet) October 18, 2023
التعليقات
اترك تعليقاً