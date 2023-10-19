شارك الفنان المصري محمد رمضان جمهوره، بنشر مقطع فيديو على حسابه الرسمي على موقع انستغرام، يظهر لحظة خضوعه لجلسة مساج وباديكير في أفريقيا.

وظهر رمضان في الفيديو وهو يجلس على كرسي، ويخضع لجلسة مساج وباديكير في قدميه، والذي سرعان ما لاقى العديد من التعليقات السلبية من جمهوره على المظهر الذي أطل به.

وانهالت التعليقات السلبية على فيديو محمد رمضان والذي سرعان ما حذفه، نظراً للظروف التي تمر بها غزة، بعد ضرب مستشفى المعمداني أمس والذي أسفر عن سقوط مئات القتلى والجرحى.

والجدير بالذكر يستعد الفنان محمد رمضان لإحياء حفل غنائى يوم 20 من شهر أكتوبر الجاري، وذلك بإمارة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.