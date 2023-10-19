أكد استشاري أمراض القلب الدكتور أسامة المقبل، صحة الكشف عن دواء جديد لمرضى ضغط الدم أظهر فاعلية ملموسة.

وقال المقبل: “الخبر صحيح، وتم نشره بعد دراسة بريطانية، أجريت على عدد من المرضى وأثبت فعاليته”.

وأضاف: “الأدوية الحالية عبارة عن أقراص تؤخذ بشكل يومي، والعلاج الجديد عبارة عن حقن يأخذها المريض كل 6 شهور يمنع تصنيع البروتينات التي ترفع الضغط”.

واستكمل: “الدواء جديد وهذه الدراسات أولية وأجريت على عدد محدود من المرضى ومن المقرر أن يتم اختباره على نطاق أوسع “.