أكد استشاري أمراض القلب الدكتور أسامة المقبل، صحة الكشف عن دواء جديد لمرضى ضغط الدم أظهر فاعلية ملموسة.
وقال المقبل: “الخبر صحيح، وتم نشره بعد دراسة بريطانية، أجريت على عدد من المرضى وأثبت فعاليته”.
وأضاف: “الأدوية الحالية عبارة عن أقراص تؤخذ بشكل يومي، والعلاج الجديد عبارة عن حقن يأخذها المريض كل 6 شهور يمنع تصنيع البروتينات التي ترفع الضغط”.
واستكمل: “الدواء جديد وهذه الدراسات أولية وأجريت على عدد محدود من المرضى ومن المقرر أن يتم اختباره على نطاق أوسع “.
الكشف عن دواء جديد لمرضى ضغط الدم أظهر فاعلية ملموسة ..
استشاري أمراض القلب د. أسامة المقبل يعلق على صحة الخبر @OsamaAlmogbel#برنامج_سيدتي#روتانا_خليجية pic.twitter.com/cUhfEDmfEc
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) October 18, 2023
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