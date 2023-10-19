علق القانوني محمد الشيخ، على موقف نادي الهلال بعد إصابة نجمه البرازيلي نيمار جونيور.
وقال محمد الشيخ، عبر برنامج “أكشن مع وليد”: “يجب تعويض الهلال ودوري روشن السعودي عن غياب نيمار كما ان الـ FIFA سيعوض الهلال بـ 7 ملايين ونصف يورو .. الهلال يستحق لاعب فئة A”.
وكان نيمار قد تعرض لقطع في الرباط الصليبي أثناء مباراة منتخب بلاده أمام منتخب أوروجواي، والتي أقيمت ضمن منافسات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.
محمد الشيخ: يجب تعويض الهلال و #دوري_روشن_السعودي عن غياب نيمار كما ان الـ FIFA سيعوض الهلال بـ 7 ملايين ونصف يورو .. الهلال يستحق لاعب فئة A#أكشن_مع_وليد
يعرض الآن مجاناً على شاهدhttps://t.co/5IrurpCmMm pic.twitter.com/b25iMMjYOD
— أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) October 18, 2023
يعني ما كفته التعويضات اللي يأخذها من كل مكان سواءً بيمار أو بغير نيمار . الله يرزقنا القناعه هم ماهم مخلين شي يابو شيخ اللي يأخذونه تعويض . الله المستعان