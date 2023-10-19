علق القانوني محمد الشيخ، على موقف نادي الهلال بعد إصابة نجمه البرازيلي نيمار جونيور.

وقال محمد الشيخ، عبر برنامج “أكشن مع وليد”: “يجب تعويض الهلال ودوري روشن السعودي عن غياب نيمار كما ان الـ FIFA سيعوض الهلال بـ 7 ملايين ونصف يورو .. الهلال يستحق لاعب فئة A”.

وكان نيمار قد تعرض لقطع في الرباط الصليبي أثناء مباراة منتخب بلاده أمام منتخب أوروجواي، والتي أقيمت ضمن منافسات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.