أعرب الإعلامي عبدالله المنيع عن مدى فخره بلاعب فريق النصر المعتزل ماجد عبدالله، بالبطولات الكثيرة التي حققها، وتمنيه أن لو كان على قائمة من حققوا لقب أفضل لاعب في آسيا.

يذكر أن عبدالله يعتبر من أفضل اللاعبين في تاريخ الكرة السعودية، حيث لعب في خط الهجوم في نادي النصر، وللمنتخب، وحقق العديد من الألقاب في فترة.