أكد رئيس لجنة التوثيق بالاتحاد السعودي سابقا تركي الخليوي، أن ماجد عبدالله حصل على الأفضلية عبر مجلة نيوزلندية لا علاقة لها بالجهات الرسمية.
وقال الخليوي خلال مداخلة على برنامج المنتصف المذاع على قناة الإخبارية :” ماجد عبدالله يستاهل وما أحد يمكن استحقاق وهو دائمًا متفردًا .”
وأضاف :” كل صحيفة يحق لها الاستفتاء وأن تخرج من تريد في هذا الموضوع .”
فيديو | رئيس لجنة التوثيق بالاتحاد السعودي سابقا تركي الخليوي: ماجد عبدالله حصل على الأفضلية عبر مجلة نيوزلندية لا علاقة لها بالجهات الرسمية#المنتصف pic.twitter.com/JYN4ruOZAY
— المنتصف – الإخبارية (@al_montasaf) October 18, 2023
لا يمكن أن نقبل بوجود نبي أبوه وجده أفارقة أمريكيين وجده عبد المطلب كان يلبس الجينز ومعه بندق بارود وينسب نفسه زوراً لبني هشم ولا نقبل بوجود بوجود متحول جنسياً كان إسمه ورقه بن نوفل وتعيش بين الأشجار والأعشاب ولا يمكن أن نقبل بهذا النظام المالي القائم على الغرامات والغير عادل ويجب أن يصبح النظام المالي ببصمة اليد الحيوية والصحية التي تكشف مراحل الإنسان وأمراضه وتسلسلاته وكل إنسان أمواله حياته ويحق له الحصول على كل شيء طالما أنه يعيش ولم تتدهور صحته ويموت