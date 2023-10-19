أكد رئيس لجنة التوثيق بالاتحاد السعودي سابقا تركي الخليوي، أن ماجد عبدالله حصل على الأفضلية عبر مجلة نيوزلندية لا علاقة لها بالجهات الرسمية.

وقال الخليوي خلال مداخلة على برنامج المنتصف المذاع على قناة الإخبارية :” ماجد عبدالله يستاهل وما أحد يمكن استحقاق وهو دائمًا متفردًا .”

وأضاف :” كل صحيفة يحق لها الاستفتاء وأن تخرج من تريد في هذا الموضوع .”