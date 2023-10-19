تعتزم إدارة نادي النصر التواصل مع نظيرتها في نادي الفيحاء من أجل تغيير موعد المواجهة المرتقبة بينهما بدوري روشن.

ويخطط النصر لصياغة خطاب مشترك لرابطة دوري المحترفين لتعديل توقيت مواجهتهما في الجولة الحادية عشر لتزامنها مع مباراة برشلونة وريال مدريد، وفقا لما أكده الإعلامي عبدالرحمن الحميدي، خلال حديثه في برنامج برا 18 المذاع على قناة “SSC”.

ولفت إلى أن مباراة النصر والفيحاء المقرر إقامتها في 28 أكتوبر الحالي ستكون بعد ساعة من انطلاق مباراة برشلونة وريال مدريد لذا سيطالب النصر بتعديل موعد مباراته أمام الفيحاء من الساعة السادسة إلى الساعة التاسعة.

جدير بالذكر أن ريال مدريد يحل ضيفا على برشلونة يوم 28 أكتوبر الحالي على ملعب “مونتجويك”، بالجولة الـ11 من الدوري الإسباني.