أكد الإعلامي الرياضي تركي السهلي، أن نيمار دا سيلفا لاعب وليس نجم؛ لافتًا أنه على الصعيد التسويقي ليس هناك خسارة .
وقال السهلي خلال لقائه على برنامج برا الـ 18 :” أن نيمار لاعب وليس نجم وعلى الصعيد التسويقي ليس هناك خسارة”، مُشيرًا إلى أنه ليس لاعب جاذب على الصعيد العالمي .
وأضاف :” من وجهة نظري نيمار ما هو مسوق كبير وما هو لاعب جاذب تسويقيًا، فهو لاعب وليس نجم تسويقي وليس له تأثير .”
تركي السهلي:
نيمار لاعب وليس نجم؛ وعلى الصعيد التسويقي ليس هناك خسارة .#برا_18 | #SSC pic.twitter.com/4jFPzosJBP
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) October 18, 2023
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