أكد الإعلامي الرياضي تركي السهلي، أن نيمار دا سيلفا لاعب وليس نجم؛ لافتًا أنه على الصعيد التسويقي ليس هناك خسارة .

وقال السهلي خلال لقائه على برنامج برا الـ 18 :” أن نيمار لاعب وليس نجم وعلى الصعيد التسويقي ليس هناك خسارة”، مُشيرًا إلى أنه ليس لاعب جاذب على الصعيد العالمي .

وأضاف :” من وجهة نظري نيمار ما هو مسوق كبير وما هو لاعب جاذب تسويقيًا، فهو لاعب وليس نجم تسويقي وليس له تأثير .”