انتهت شركة المياه الوطنية، ممثلة بقطاعها الشمالي من تنفيذ شبكات الصرف الصحي في محافظة عنيزة بالقصيم بتكلفة تجاوزت (24) مليون ريال.

وأوضحت أن المشروع تضمن تنفيذ شبكات وخطوط صرف صحي في أحياء (الحفيرة – العونية – الزهور – وجزء من حي المحمدية) لزيادة نسبة التغطية بخدمة الصرف الصحي في محافظة عنيزة.

وأشارت إلى أن أطوال هذه الشبكات بلغت (30,798) مترًا طوليًا، إضافة إلى إنشائها محطتي رفع، الأولى في حي العونية بسعة (2,592)م3/يوم، والثانية في حي الحفيرة بسعة (5,702)م3/يوم.

ويأتي ذلك ضمن المشاريع التي تنفذها شركة المياه الوطنية لزيادة نسبة التغطية بالخدمات البيئية.

ودعت الشركة عملاءها بطلب الخدمة من خلال قنواتها الرسمية، سواءً من خلال تطبيقها الإلكتروني على الهواتف الذكية أو فرعها الإلكتروني e.nwc.com.sa .