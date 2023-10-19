أكد الناقد الرياضي علي الحبسي أن الهلال لن يتأثر كثيرًا بسبب غياب لاعبه نيمار، حيث أن المباريات التي لعبها نيمار مع فريقه ليست كثيرة.
وأضاف الحبسي أنه للمستقبل فنيمار خسارة كبيرة، لكنه حاليًا لم يتأقلم بعد مع الفريق والمدرب بشكل كبير.
فيما رأى الناقد أحمد عطيف أن الهلال سيتأثر بشكل كبير بغياب نيمار، وأضاف أن غيابه عن باريس سان جيرمان كان له أثر كبير جدًا، وأنه لاعب غير عادي.
علي الحبسي: الهلال لن يتأثر بغياب #نيمار.@AliAlhabsi#دورينا_غير pic.twitter.com/OVAM4wQzVI
— #دورينا_غير (@SBA_sport) October 18, 2023
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