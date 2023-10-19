أكد المستشار القانوني يعقوب المطير، أن الهلال لا يستطيع أن يسجل أي لاعب خلال الفترة الحالية بدلًا لنيمار.

وكان نيمار تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي والغضروف خلال مباراة منتخب بلاده وأورجواي في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم.

يُذكر أن البرازيل تلقت خسارتها الأولى في التصفيات بخسارتها بهدفين دون رد، في الجولة الرابعة، بعدما حقق “السامبا” الفوز في أول مباراتين وتعادلت مع فنزويلا في الجولة الثالثة ليتوقف رصيد الفريق عند 7 نقاط.