أشاد مفوض وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين فى الشرق الأدنى (الأونروا) فيليب لازارينى، بجهود المملكة في دعم اللاجئين الفلسطينيين.

وثمن “لازارينى” دعم المملكة “للأونروا” والذي أسهم في تحسين الظروف الإنسانية للاجئين الفلسطينيين، مضيفا أن علاقة الوكالة بالمملكة ممتدة لعقود.

يذكر أن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية ولدى دولة فلسطين الشقيقة “غير مقيم” نايف بن بندر السديري، سلّم شيكاً بقيمة مليونَيْ دولار، لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”.