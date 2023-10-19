أكد رئيس نادي برشلونة، خوان لابورتا، أن النادي يتعرض لحملة شرسة تستهدف زعزعة استقرار النادي لكونه رئيسا لها.

وقال “لابورتا” هناك حملة منسقة لزعزعة استقرار برشلونة، حملة شرسة وغير مسبوقة، هناك مجتمع مدريدي قوي قمنا بمنافسته وهم يخشون أن نكرر نجاحنا، لأن رئيس برشلونة اليوم هو نفسه الذي كان موجودًا في أفضل حقبة بتاريخ النادي، وأنا أريد تكرار ذلك كلما قاتلت من أجل برشلونة كلما أحببت ذلك أكثر”.

ولفت إلى إنهم مرعوبون من أن يكرر برشلونة النجاح، الذي نال الإعجاب والحُب، عليهم أن يقاتلوا للحفاظ على مكانتهم، وأنا واثق تمامًا أن جميع مشجعي برشلونة يمكنهم أن يطمئنوا بأن قضية نيغريرا ستنتهي بالأرشيف، دفعنا المال مقابل بعض الخدمات، دفعناها عن طريق تحويل بنكي وهناك فواتير بذلك، لدينا 629 تقريرًا و42 CD تثبت ذلك وقدمناها”.

وأكد أن الناحية الاقتصادية للنادي أفضل مما كانوا عليه، لقد قموا بتفعيل بعض الروافع التي تسمح لهم بأن يكون في هذا الوضع، لافتا إلى أنهم سيقدموا ميزانية تعمل على استقرار وضعهم لقد قاموا بالفعل بتخفيض الديون.