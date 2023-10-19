قام برشلونة وفرقة رولينغ ستونز بتوقيع اتفاقية قبل المباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد في الدوري الإسباني.

وأفادت مصادر صحفية بأنه تم اختيار شعار اللسان والشفاه لفرقة رولينغ ستونز (ميك جاغر وكيث ريتشاردز وروني وود) في هذا الوقت لأنهم سيصدرون يوم الجمعة الـ20 من أكتوبر ألبومهم الجديد “Hackney Diamonds”.

وسيكون شعار رولينغ ستونز، بالإضافة إلى ظهوره على قميص برشلونة أمام ريال مدريد يوم الـ28 من أكتوبر على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي، أيضًا حاضرًا على مقدمة قميص فريق برشلونة للسيدات في مباراة الدوري الإسباني ضد إشبيلية يوم الأحد الـ5 من نوفمبر على ملعب يوهان كرويف.

والجدير بالذكر أن برشلونة سيلعب مع أتلتيك بلباو في الليغا ثم مع شاختار دونيتسك بدوري أبطال أوروبا قبل مباراة الكلاسيكو.