صعد الرقم القياسي لأسعار العقارات بنسبة 0.7 % في الربع الثالث من عام 2023م مقارنة بالربع نفسة من عام 2022م متأثرا بارتفاع أسعار العقارات السكنية بنسبة 1.1% متأثرا بارتفاع أسعار قطع الأراضي السكنية بنسبة 1.2 %

وجاء ذلك على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2023م، كما ساعد انخفاض كلاً من العقارات التجارية بنسبة 0.1% والقطاع الزراعي بنسبة 0.3% في التقليل من ارتفاع المؤشر.

وتراجعت أسعار العقارات في القطاع التجاري بنسبة 0.1% متأثرة بانخفاض أسعار قطع الأراضي التجارية بنسبة 0.1 % وأسعار المعارض التجارية بنسبة 1.1% والمراكز التجارية بنسبة 0.1 % .

كما استقرت أسعار العمائر التجارية في الربع الثالث 2023م بينما شهد القطاع الزراعي انخفاضا بنسبة 0.3% نتيجة انخفاض أسعار الأراضي الزراعية بنسبة 0.3%.