وجه والد نجم الهلال البرازيلي نيمار رسالة مؤثرة لابنه وذلك بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي والغضروف، خلال مباراة منتخب بلاده ضد منتخب أوروغواي.

وعلق والد نيمار على صورة نشرها لابنه قائلًا: الآن عرفت لماذا السعودية، الآن عرفت لماذا الهلال، كان الله يعلم بالفعل، وتمنى والده لو كان مكانه في هذا الموقف.

وأضاف أنه سيبذل قصارى جهده من أجله هو وأخته، وأنه والده ومعلمه وصديقه، كما أكد على أنه يعلم أن هذا اختبار لهم، وسيخرحون منه جميعًا كما كانوا يفعلون دومًا.

وأنهى رسالته قائلًا: عرفت الآن لماذا الهلال، وأكد أن عائلته وأصدقاؤه وناديه، والمنتخب البرازيلي في انتظاره.