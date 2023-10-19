قامت لجنة مراقبة عقارات الدولة وإزالة التعديات الرئيسية بمحافظة الطائف بإزالة تعديات على أراض حكومية في المحافظة والمراكز التابعة لها بمساحة إجمالية تتجاوز 25 ألف متر مربع تقريبًا، وتمثلت في تعديات بجوار سد عكرمة وميدان الهجن والعديد من الأراض العشوائية التي سُورت واستُولي عليها.

وشاركت لجان مشكّلة من أمانة الطائف والجهات الأمنية في الإزالة وذلك بناءً على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود محافظة الطائف وحرصهم على إزالة التعديات وحماية أراضي الدولة وضبط المخالفين، وتطبيق الأنظمة، وفقًا لقواعد مراقبة عقارات الدولة، التي تضمنت تشكيل لجنة رئيسية لإصدار قرارات الإزالة والمتابعة والإشراف على اللجان الفرعية, ودعم ومتابعة أعمال إزالة التعديات على الأراضي الحكومية في أرجاء ومراكز المحافظة كافة، وتنفيذ ما أقرته الدولة في هذا الشأن دون استثناء، وتطبيق العقوبات الرادعة على المخالفين.

ودعت اللجنة المواطنين للالتزام بالأوامر والتعليمات وإزالة الأحداث والتعديات على أراضي الدولة كون ذلك يعفيهم من عقوبة التعدي المقررة نظامًا.