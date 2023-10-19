داهمت الشرطة الفرنسية مقر اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس 2024 ، للمرة الثانية جراء تحقيقين أوليين في قضايا فساد .

وقالت اللجنة المنظمة في بيان لها : “إن مباحث الأموال العامة زارت مقرها الأربعاء الموافق 18 أكتوبر ، وحصلت على كافة المعلومات التي طلبتها”.

وشدد البيان: “اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس 2024 تتعاون بشكل كامل مع التحقيقات”.

وكانت الشرطة الفرنسية قد داهمت مقر اللجنة المنظمة في شهر يوليو الماضي، بسبب مزاعم محسوبية وإساءة استخدام المال العام المتعلقة بعقود البناء.

والجدير بالذكر أن دورة الألعاب الأولمبية 2024 ستقام خلال الفترة من 26 يوليو إلى 11 أغسطس، فيما ستقام الألعاب البارالمبية في سبتمبر .