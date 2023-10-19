أصدر يويفا، اليوم الخميس، بيانًا رسميًا، بشأن نتيجة مباراة بلجيكا والسويد، في تصفيات كأس أمم أوروبا، يورو 2024.

وكانت مباراة بلجيكا والسويد تم إيقافها حيث اتفق المنتخبان بعد نهاية الشوط الأول عدم استكمال المباراة بسبب قتل اثنين من المشجعين خارج الملعب في حادث إرهابي.

وذكر البيان أن إلغاء المباراة وتأكيد نتيجة الشوط الأول 1-1 على أنها نهائية يُمنح كل فريق نقطة واحدة ويتم تحديث ترتيب المجموعة السادسة وفقًا لذلك.

وأضاف: “يعتبر أي إيقاف ساريا وتظل البطاقات الصفراء الفردية سارية، وبهذه النتيجة، سيحتل بلجيكا صدارة المجموعة السادسة برصيد 17 نقطة، على أن يرفع منتخب السويد رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثالث”.