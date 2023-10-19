نشرت الصفحة الرسمية للنجم عمرو دياب بموقع التواصل الإجتماعي على إنستغرام بيانا، يفيد تأجيل حفله الغنائي، الذي كان مقررا إقامته مساء غد الجمعة 20 أكتوبر، في كوكاكولا أرينا دبي، حتى إشعار آخر.

وجاء البيان على الصفحة عمرو دياب كالتالي: “تضامنا مع الأحداث المؤلمة فى غزة، تم تأجيل حفل عمرو دياب فى كوكاكولا أرينا حتى إشعار آخر، قلوبنا تنبض بالدعم والتضامن مع أهل فلسطين فى هذه الأوقات الصعبة”.

يذكر أن عمرو دياب تبرع بخمسة ملايين جنيه لدعم الشعب الفلسطيني، وذلك عقب قصف المستشفى المعمداني بقطاع غزة.