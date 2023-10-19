تحدث المستشار القانوني أحمد الشيخي عن صفقة نادي الاتحاد في التعاقد مع المهاجم البرتغالي ديوغو جوتا.

وقال الشيخي “إن صح خبر إشراك جوتا مع نادي ‎الاتحاد في دوري أبطال آسيا في المباراة القادمة، فالأمر لا يخرج عن احتمالين”.

وأوضح الشيخي أن الاحتمال الأول إما أن الاتحاد سيشارك جوتا وهو غير مسجل ضمن قائمة الثمانية في نظام MySAFF؛ وهذا قد يؤدي إلى خسارة النقاط الثلاث حال تقديم احتجاج.

وأشار جوتا إلى أن الاحتمال الثاني أن اتحاد الكرة (استثنى) نادي الاتحاد وسمح له بتسجيل أكثر من 8 أجانب في النظام؛ وهذا سيفتح أبواباً يصعب إغلاقها، حيث لم يتم استثناء أندية أخرى من تطبيق النظام، كان آخرها نادي ‎الهلال في كأس العالم الماضية.

وأضاف الشيخي “إشراك اللاعب (إن حدث) لا يخرج عن هذين الاحتمالين، وحدوث أي منهما دون تقديم احتجاج (لسبب أو لآخر) لن يغير من حقيقة أنهما مخالفان للنظام ولمبدأ عدالة المنافسة، حتى وإن كان الهدف سامٍ ويتمثل في مساعدة أنديتنا المشاركة خارجياً، أو في عدم فسخ جوتا لعقده لعدم المشاركة”.