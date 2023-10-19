أفادت مصادر بإن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، يتناقش حالياً مع نادي الهلال لتحديد الخطوات التالية بعد إصابة نجمه البرازيلي .

ووفقًا لشبكة «إي بي إن» ، فإن الهلال أخذ زمام المبادرة في المفاوضات حول النجم البرازيلي وطلبوا اختيار مكان العملية ومن سيقوم بتنفيذها ، ولم يتم تحديد موعد إجراء العملية الجراحية في البرازيل.

وأضافت أن الزعيم يحرص على إبداء الرأي في أهم القرارات المتعلقة بالموضوع ، خاصة في ظل الاستثمار الكبير الذي تم في التعاقد مع النجم ، مشيرة إلى أن الهلال لا يريد أن يكون بعيداً عن العملية وسيتبع كل خطوة، بدءاً من الجراحة وحتى التعافي .

كما ينتظر نادي الهلال تعويضاً من الاتحاد البرازيلي بشأن إصابة نجمه البرازيلي ، لكون الإصابة حدثت في أيام فيفا الدولية ، وسط أرقام قاربت 7 ملايين يورو ، ولكنها ليست مؤكدة

ويتوقع القسم الطبي بالاتحاد البرازيلي بأن نيمار سيعود إلى الملعب خلال ثمانية أشهر ، بالإضافة إلى انضمامه مع المنتخب خلال كوبا أميركا 2024 والتي ستقام في الولايات المتحدة .

ويُذكر أن نادي الهلال أعلن أمس الأربعاء ، إصابة نيمار بقطع في الرباط الصليبي ، وذلك خلال مشاركته في مباراة منتخب بلاده أمام أوروغواي ، والتي أقيمت ضمن منافسات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026 .