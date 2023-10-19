عبر ‏إيدنالدو رودريجيز رئيس الاتحاد البرازيلي عن حزن أعضاء المنتخب البرازيلي منذ إصابة الاسطورة نيمار دا سيلفا.

وقال رئيس الاتحاد “ليس فقط المنتخب البرازيلي الذي يحتاج إلى تعافي نيمار بل كرة القدم العالمية تحتاجه”.

وأضاف رئيس الاتحاد “كرة القدم تكون أسعد عندما يكون على أرض الملعب”.

ويُذكر أن نادي الهلال أعلن أمس الأربعاء، إصابة نيمار بقطع في الرباط الصليبي، وذلك خلال مشاركته في مباراة منتخب بلاده أمام أوروغواي، والتي أقيمت ضمن منافسات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026.