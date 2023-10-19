علق الإعلامي دباس الدوسري، على ميول بندر الشهري مقدم برنامج “الدايوانية” الرياضية، خاصة مع دعمه الشديد للأسطورة ماجد عبدالله نجم النصر والمنتخب الوطني السابق.

وكان بندر الشهري، غرد بقوله: “أساطير الهلال ماذا قالوا عن ماجد عبد الله ؟ الثنيان: الأسطورة، الجابر : الأسطورة، الدعيع : الأسطورة”، مضيفا: “إذاً النجم العالمي ماجد عبد الله هو أسطورة الأساطير وبدون نقاش، إنتهى الكلام .. تحياتي للجميع”.

ورد الدوسري على تغريدة الشهري قائلا: “الآن عرفنا كيف تدير الحوار في ‎الديوانية انتهى الكلام”.