وصل إلى الرياض اليوم الخميس، رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك والوفد المرافق له.

وكان في استقبال سوناك في مطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض.

كما استقبله صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، وصاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف أمين المنطقة، وسفير المملكة المتحدة لدى المملكة العربية السعودية نيل كرومبتون، ونائب مدير شرطة المنطقة اللواء منصور بن ناصر العتيبي ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.