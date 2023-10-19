تعاقد فريق الرياض النسائي مع التونسية سليمة جبراني حارسة المرمى الدولية لتعزيز صفوف الفريق الأول لكرة القدم للسيدات في الموسم الرياضي الجاري.

ونشر النادي العاصمي عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس» صورة للاعبة معلقا عليها: «التونسية سليمة جبراني ترتدي قميص نادي الرياض»، دون الكشف عن مدة التعاقد.

ومن المقرر أن يكون الرياض هو المحطة الاحترافية الثانية للتونسية سليمة جبراني البالغة من العمر 26 عاما في الملاعب السعودية بعد أن دافعت عن عرين الأهلي في الموسم الماضي.

ولحقت الدولية التونسية بالعديد من النجمات اللائي انضممن إلى صفوف الرياض في الموسم الحالي، ومنهن الإسبانيات أروا ليون وكارلا جوميز، و ميريام دي أونا، والمصرية أمنية عبد الحميد.

والجدير بالذكر بدأت التونسية سليمة مسيرتها الكروية فريق الجمعية النسائية في سوسة، ومثلت منتخب بلادها في كأس أمم إفريقيا للسيدات 2022 في المغرب، كما سبق لها الاحتراف في الدوري التركي عبر ناديي فاتان سبور وكيريسبورنو سبور.