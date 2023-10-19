كشفت أشعة الرنين المغناطيسي التي أجريت لنجم الهلال سلمان الفرج عن تعرضه للإصابة في العضلة الخلفية للفخذ.

وكان سلمان الفرج قد تعرض للإصابة خلال المباراة الودية التي جمعت المنتخب الوطني الأول لكرة القدم أمام نظيره المالي، في المعسكر الذي جرى في مدينة لاقوس البرتغالي استعدادًا لخوض منافسات كأس آسيا 2023.

ويعاني الهلال من إصابات عديدة بين صفوفه إثر فترة التوقف الدولي، إذ يعاني حسان تمبكتي من إصابة في العضلة الجانبية للساق في حين تعرض ناصر الدوسري لكدمة قوية في الركبة خلال معسكر المنتخب الوطني فضلاً عن إصابة النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا .

ويستعد الهلال لمواجهة الخليج في دوري المحترفين غدا الجمعة قبل استضافة مومباي الهندي في دوري أبطال آسيا.