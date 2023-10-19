أعلن نادي شاتورو الفرنسي، اليوم الخميس، مغادرة المدير الرياضي للنادي أسامة هوساوي لمنصبه كمدير رياضي للنادي.

وجاء ذلك بعد عامين من عمل هوساوي في عدد من المناصب، حيث قدم رئيس النادي باتريك تروتينو شكره على ما قدمه طوال فترة عمله مع النادي.

وأشار رئيس النادي إلى أن هوساوي نجح في وضع بصمة مميزة في إعادة هيكلة وتحديث كرة القدم بالنادي مستفيدًا من خبراته فنيًا وإداريا.

وأعرب تروتينو عن تمنياته بالتوفيق لـ “هوساوي” في مستقبله المقبل، مشيدًا بكفاءته الإدارية التي فرضت نفسها في الفترة الأخيرة.

وكان هوساوي انضم إلى شاتورو في سبتمبر 2021 حيث تم تعيينه مساعدًا للمدير الرياضي للفريق، قبل أن يتم تعيينه مساعدًا لمدرب الفريق الرديف في أغسطس 2022.

وتولى أسامة هوساوي منصب المدير الرياضي للنادي، وخلال فترة عمله مع شاتورو شارك في جميع عمليات كرة القدم الاحترافية والأكاديمية، فضلًا عن حصوله على رخصة UEFA A من الاتحاد الفرنسي لكرة القدم.